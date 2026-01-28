Trump dürfte nun auch für den neuerlichen Fall in den negativen Bereich verantwortlich sein, meint die UBS. Denn die Umfrage sei während der Eskalation der Spannungen um Grönland und dem damit verbundenen Risiko höherer US-Zölle auf einige europäische Länder durchgeführt worden. Diese Diskussionen hätten die Stimmung der Analystinnen und Analysten wohl belastet.