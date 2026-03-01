Makarem Schirasi hatte bereits im Juni vergangenen Jahres US-Präsident Donald Trump indirekt mit dem Tod gedroht. Trump hatte zuvor gesagt, Chamenei sei ein leichtes Ziel. Der Grossajatollah erklärte daraufhin in einer religiösen Stellungnahme, dass Drohungen gegen Chamenei im Islam mit dem Tod bestraft würden.
Makarem Schirasi zählt als Mardscha zu den höchsten religiösen Autoritäten im Zwölfer-schiitischen Islam, der im Iran Staatsreligion ist. Die Schiiten bilden nach den Sunniten die zweitgrösste Glaubensrichtung im Islam./pey/DP/zb
(AWP)