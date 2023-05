Nach Einschätzung von Speich ist eine Verbesserung der Ertragskraft notwendig, um den Bewertungsrückstand zu Salesforce aufzuholen. Die Aktien des US-Erzrivalen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent zugelegt, fast doppelt so stark wie SAP-Papiere. Beim Börsenwert liegt Salesforce derzeit mit etwa 192 Milliarden Dollar zu rund 157 Milliarden Dollar vorn. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge hält Deka Investment gut 0,6 Prozent an SAP. (Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)