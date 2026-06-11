Sattes Kursplus nach Ankündigung

Für die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie ging es am Donnerstagnachmittag zuletzt um 11 Prozent nach oben auf 40,46 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Papiere nun rund 12 Prozent an Wert gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten rund 3 Prozent. Im vergangenen Jahr allerdings waren über Monate hinweg noch Kurse gezahlt worden, die mit bis zu 48 Euro deutlich über dem jetzigen Angebot lagen. 2023 lag ein Zwischenhoch sogar bei knapp 76 Euro. Der Rekord aus dem Jahr 2015 beträgt 120 Euro.