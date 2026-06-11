Für die im Mittelwerteindex MDax gelistete Aktie ging es im frühen Handel am Donnerstag zuletzt um 6,2 Prozent nach oben auf 38,72 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Papiere etwas über sieben Prozent an Wert gewonnen, mit Blick auf die vergangenen zwölf Monaten jedoch leicht an Wert eingebüsst. Im vergangenen Jahr allerdings waren über Monate hinweg noch Kurse gezahlt worden, die mit bis zu 48 Euro deutlich über dem jetzigen Angebot lagen. 2023 lag ein Zwischenhoch sogar bei knapp 76 Euro. Der Rekord aus dem Jahr 2015 beträgt 120 Euro.