In der Vergangenheit habe SAP manchen Trend verschlafen, monierte Golinski. "Das war zur Jahrtausendwende beim Start des Internets so, und das war in der jüngeren Vergangenheit beim Cloud Computing bedauerlicherweise ebenfalls so." Nur durch große Anstrengungen sei es gelungen, zur Konkurrenz aufzuschließen. Dem Datenanbieter Refinitiv zufolge hält Union Investment ein knappes halbes Prozent an SAP.