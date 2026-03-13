Apex fordert Überprüfung von Managementfehlern

Dass Delivery Hero zwar in 53 der 68 Länder nach eigenen Angaben die Nummer eins auf dem Markt für Essens- und Lebensmittel-Lieferdienste sei, ​aber im Vergleich zu den grossen Konkurrenten Uber, Grab, Doordash und Meituan die niedrigsten ​operativen Renditen aufweise, zeige, dass das Unternehmen entweder dort nicht der ​richtige Eigentümer sei oder das Geschäftsmodell nicht funktioniere, heisst es in dem Brief. Analysten hielten die Nahost-Tochter Talabat, die auch an der ‌Börse in Dubai gelistet ist, das Geschäft in Südkorea und in Lateinamerika für die wertvollsten Teile von Delivery Hero.