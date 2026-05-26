Das Angebot richte sich an institutionelle Investoren. Wacker werde auch nach der Platzierung grösster Anteilseigner von Siltronic bleiben, hiess es weiter. Vor der Platzierung hielt Wacker einen Anteil von fast 31 Prozent. Die Siltronic-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf ihren Wert im Haupthandel wegen des Booms in der Halbleiterindustrie in etwa verdoppelt. Nachbörslich gaben die Titel auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 4 Prozent nach.