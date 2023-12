Die Fluggesellschaft Turkish Airlines kauft wie angekündigt im grossen Stil bei Airbus ein. Die Staatsfluglinie der Türkei bestellt beim weltgrössten Flugzeughersteller 230 Passagier- und Frachtjets aus den Modellreihen A321neo und A350, wie sie am Freitag an der Börse in Istanbul bekannt gab. Darunter sind 150 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo, 60 Langstreckenjets vom Typ A350-900, 15 von der grössten Variante A350-1000 und 5 Exemplare des neuen A350-Frachters. Ausserdem sicherte sich Turkish Airlines Optionen auf 125 weitere Airbus-Flugzeuge, sodass der Deal insgesamt 355 Maschinen umfasst.

