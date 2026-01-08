Lichtblick für die kriselnden deutschen Maschinenbauer: Zum Jahresende 2025 haben die Bestellungen für die Schlüsselindustrie angezogen - dank Grossaufträgen aus dem Ausland. Auf ein Orderplus schon im Oktober folgte im November ein preisbereinigter Anstieg der Bestellungen um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit.