Die Industrie in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres wegen starker Grossaufträge überraschend mehr Bestellungen erhalten. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe habe im Dezember im Monatsvergleich um 8,9 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Dies ist der stärkste Anstieg seit dem Sommer 2020. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet.

06.02.2024 09:46