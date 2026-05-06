Grossaufträge haben Deutschlands Maschinenbauern einen versöhnlichen Abschluss des schwierigen ersten Quartals beschert. Nach zwei schwachen Monaten kamen im März unerwartet viele neue Bestellungen herein, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mitteilte. Das zog auch die Quartalsbilanz ins Plus: In den ersten drei Monaten des Jahres verbuchten die Unternehmen preisbereinigt vier Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahreszeitraum, allein dank des Auslandsgeschäfts.