In den kommenden Jahren soll es weiter nach oben gehen. So fasst Bankchef van Rijswijk für 2026 eine Rendite von mehr als 14 Prozent ins Auge. 2027 soll sie auf mehr als 15 Prozent steigen. Zum Vergleich: Die Deutsche Bank trieb ihre Rendite im vergangenen Jahr auf 10,3 Prozent nach oben und hat sich für 2028 mehr als 13 Prozent vorgenommen.