Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo rechnet nach glänzenden Geschäften im Sommer mit noch mehr Gewinn im kommenden Jahr. Der Überschuss dürfte 2025 die Marke von rund 9 Milliarden Euro erklimmen, teilte das Institut bei der Vorlage seiner Quartalszahlen am Donnerstag in Turin mit. Bisher hatte Bankchef Carlos Messina mehr als 8,5 Milliarden Euro angepeilt und damit genauso viel wie für das laufende Jahr. Für 2024 hielt er an seinem bisherigen Gewinnziel fest. Der Kurs der Intesa-Aktie drehte nach den Neuigkeiten vom Mittag mit zuletzt einem halben Prozent ins Plus.