Der Beitritt zum Erasmus-Programm war bereits im Mai beim ersten Gipfel zwischen Grossbritannien und der EU in Brüssel in Aussicht gestellt worden. Den Angaben nach erzielte Grossbritannien nun mit der EU eine Einigung über die finanziellen Bedingungen. Die Briten werden der Nachrichtenagentur PA zufolge im ersten akademischen Jahr rund 570 Millionen Pfund (umgerechnet mehr als 648 Millionen Euro) in das Programm stecken. Die Kosten für die Folgejahre müssen hingegen noch ausgehandelt werden.