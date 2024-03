Die Lage am britischen Arbeitsmarkt hat sich rund um den Jahreswechsel etwas verschlechtert. Die Arbeitslosenquote stieg im Dreimonatszeitraum bis Januar um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet. Im längeren Vergleich ist die Arbeitslosigkeit nach wie vor niedrig.

12.03.2024 08:32