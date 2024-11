In Grossbritannien hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im September etwas verschlechtert. In den drei Monaten bis Ende September stieg die Arbeitslosenquote gegenüber dem vorherigen Dreimonatszeitraum um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte.