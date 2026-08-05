Die Stimmung der Dienstleister in Grossbritannien hat sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 3,3 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,8 Punkten erwartet.