Die Stimmung der britischen Dienstleister ist im Januar etwas weniger als erwartet gestiegen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,6 Punkte auf 54,0 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war 54,3 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.