«Wir verstärken unsere Präsenz in Estland, um Nato-Territorium zu verteidigen und Russland abzuschrecken», wurde der britische Verteidigungsminister Dan Jarvis in einer Mitteilung zitiert. Die Truppe werde «mit hochmobilen Fahrzeugen, fortschrittlichen Waffensystemen und Hightech-Drohnen» ausgerüstet sein. Deren Verlegung soll nach Angaben seines estnischen Kollegen Hanno Pevkur noch in diesem Jahr beginnen.
Angepasst sei die Struktur der Truppe an die Gegebenheiten in Estland und die Anforderungen der modernen Kriegsführung. Dabei seien Lehren aus dem Ukraine-Krieg berücksichtigt worden, hiess es in den Mitteilungen aus Tallinn und London. Grossbritannien führt in Estland seit 2017 einen multinationalen Nato-Gefechtsverband. Zudem hält die britische Armee eine Estland zugeteilte Brigade in ständiger Bereitschaft für den Krisenfall vor.
Estland hat 1,2 Millionen Einwohner und grenzt im Osten an Russland. Dessen Krieg gegen die Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen./awe/DP/mis
(AWP)