In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im November wie erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im November um 0,5 Punkte auf 50,2 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit 14 Monaten. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.