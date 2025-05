In der britischen Industrie hat sich die Stimmung ausgehend von einem niedrigen Niveau überraschend verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im April um 0,5 Punkte auf 45,4 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 44 Punkte ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.