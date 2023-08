Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Juli um 1,2 Punkte auf 45,3 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde bekannt gab. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. In einer ersten Umfragerunde war ein etwas stärkerer Rückgang auf 45,0 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

01.08.2023 11:09