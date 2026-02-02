«Die britische Industrie ist gut ins Jahr 2026 gestartet und zeigt angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit.», kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. «Die Produktionsraten und das Auftragswachstum beschleunigten sich, während die neuen Exportgeschäfte zum ersten Mal seit vier Jahren zunahmen, wobei Europa, China und die USA die Hauptabnehmer waren.»/jsl/jkr/mis