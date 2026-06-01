Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im Mai trotz gestiegener Energiepreise infolge des Iran-Kriegs überraschend weiter verbessert und den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.