In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Dezember den vierten Monat in Folge verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,0 Punkte auf 47,0 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach unten revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,3 Punkten gerechnet.