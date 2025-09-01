Der Indikator befindet sich mittlerweile den elften Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.
«Die Aussichten für den Sektor bleiben sehr ungewiss», kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Die Hersteller befürchteten, dass mögliche politische Entscheidungen der Regierung, darunter auch Steuererhöhungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Inlands- und dem Exportmarkt weiter beeinträchtigen könnten./jsl/la/mis
(AWP)