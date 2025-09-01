In der britischen Industrie hat sich die Stimmung stärker als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im August um 1,0 Punkte auf 47,0 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der Erstschätzung von 47,3 Punkten gerechnet.