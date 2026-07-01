Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im Juni unerwartet deutlich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf revidierte 52,5 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 53,1 Punkte erwartet.