Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im Juli unerwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf revidierte 51,9 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet. Zunächst war ein leichter Anstieg auf 52,8 Punkte ermittelt worden.