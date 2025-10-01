In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im September wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im September um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.