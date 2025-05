In Grossbritannien ist die Inflationsrate im April vor allem wegen stark gestiegener Kosten für Gas und Strom auf den höchsten Stand seit 15 Monaten gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im April im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Damit fiel der Anstieg noch höher aus, als Volkswirte prognostiziert hatten. Experten hatten mit einer Inflationsrate von 3,3 Prozent gerechnet; auch die Notenbank hatte nicht mit so einer starken Teuerung gerechnet. Im März hatten die Verbraucherpreise lediglich um 2,6 Prozent zugelegt.