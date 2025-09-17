Die Inflation in der zweitgrössten Volkswirtschaft in Europa bleibt damit deutlich über der Marke von 2 Prozent, die von der britischen Notenbank angestrebt wird. Die Bank of England wird am Donnerstag über ihren geldpolitischen Kurs entscheiden. Allgemein wird ein unveränderter Leitzins von 4,0 Prozent erwartet.