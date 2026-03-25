Damit bleibt die Teuerung in der zweitgrössten europäischen Volkswirtschaft auf dem niedrigsten Wert seit März 2025. Allerdings liegt sie immer noch deutlich über der von der britischen Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent. Die Preisdaten zeigen die Entwicklung im Februar, also bevor die Folgen des Iran-Kriegs zu einem starken Anstieg der Preise für Rohöl und Erdgas geführt haben. Im März wird daher allgemein mit steigenden Inflationsraten gerechnet.