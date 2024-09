Seit dem Hoch im Herbst 2022 bei 11,1 Prozent hat sich die Teuerung in Grossbritannien tendenziell abgeschwächt. Seit April hielt sich die Teuerung in der Nähe der Marke von zwei Prozent, die von der britischen Notenbank als Zielwert angestrebt wird. Anfang August hatte die Bank of England die Zinswende vollzogen und erstmals seit der grossen Inflationswelle den Leitzins gesenkt, um 0,25 Prozentpunkte auf 5,00 Prozent. Am Donnerstag steht die nächste Zinsentscheidung auf dem Programm. Am Markt wird mit einem unveränderten Leitzins gerechnet./jkr/stk