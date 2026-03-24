Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im Februar durch den Iran-Krieg stärker als erwartet verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt aber noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 52,8 Punkte erwartet.