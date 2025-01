Trump hatte zuvor auf seiner Online-Plattform Truth Social auf einen Bericht aus dem vergangenen November verwiesen, in dem es um den angekündigten Rückzug des US-Ölkonzerns Apache aus der Region aufgrund einer Steuererhöhung für Öl- und Gasproduzenten in der Nordsee geht. Dazu meinte der 78-Jährige, Grossbritannien mache einen «sehr grossen Fehler» in der Energiepolitik. «Öffnet die Nordsee. Schafft die Windräder ab!», fügte er hinzu.