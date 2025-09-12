Die neue britische Aussenministerin Yvette Cooper hat bei einem Besuch in Kiew neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Diese richten sich vor allem gegen den russischen Militär- und Energiesektor, wie das Aussenministerium in einer Mitteilung bekanntgab. Grossbritannien werde «nicht tatenlos zusehen», wie der russische Präsident Wladimir Putin die «barbarische Invasion der Ukraine» fortsetze, sagte die Labour-Politikerin laut Mitteilung.