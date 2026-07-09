Damit fehlt Burnham nur noch eine Stimme zu den 323 Nominierungen, ab denen weitere Kandidaturen rein rechnerisch ausgeschlossen wären. Abgeordnete, die sich ins Rennen um den Parteivorsitz bringen wollen, brauchen die Unterstützung von mindestens 20 Prozent der Labour-Abgeordneten - derzeit sind das 81 - sowie die Nominierung aus einzelnen Ortsverbänden und angeschlossenen Gewerkschaften.