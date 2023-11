Hergestellt wird das Medikament in einer Kooperation der Unternehmen Vertex und CRISPR Therapeutics, die ihren Hauptsitz in den USA und der Schweiz haben. Einer Mitteilung der beiden Unternehmen zufolge dürften in Grossbritannien derzeit etwa 2000 Menschen für die Behandlung mit «Casgevy» infrage kommen. Vertex-Geschäftsführerin Reshma Kewalramani sprach von einem «historischen Tag in der Wissenschaft und Medizin». Er hoffe, es handle sich nur um die erste von vielen Anwendungen der Methode, die Menschen mit schweren Erkrankungen zugutekommen könnten, sagte CRISPR-Therapeutics-Chef Samarth Kulkarni laut der Mitteilung./cmy/DP/stw