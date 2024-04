Nach dem Schulabschluss mal längere Zeit in London oder an einem anderen Ort Grossbritanniens jobben? Seit dem Brexit ist das für junge Menschen aus Deutschland und anderen EU-Staaten nicht mehr ohne Weiteres möglich. Die britische Regierung will daran auch pauschal erst einmal nichts ändern - Gespräche über ein EU-weites Jugendmobilitätsprogramm lehnt die Regierung ab, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag meldete.