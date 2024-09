ON-SOAR (awp international) - Grossbritannien macht als erstes westliches Industrieland mit der Stromerzeugung aus Kohle Schluss. Das letzte Kohlekraftwerk in Ratcliffe-on-Soar südwestlich von Nottingham ist am Montag zum letzten Mal in Betrieb. Nach mehr als 140 Jahren verabschiedet sich Grossbritannien damit als erstes Land aus dem Kreis der G7-Staaten von der Kohle, wie unter anderem die Zeitung «Times» berichtete.