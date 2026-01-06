Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.
Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market, sprach von einem schwachen Wachstum im britischen Dienstleistungssektor. Positiv sei aber die Entwicklung bei den Neuaufträgen verlaufen. Die Auftragsbücher seien auch durch eine leichte Erholung der Exportumsätze gefüllt worden, sagte er.
In der britischen Industrie hatte sich die Stimmung laut jüngsten Daten im Dezember ebenfalls leicht aufgehellt. Der Indexwert lag auch dort über der Wachstumsschwelle./jkr/jha/
(AWP)