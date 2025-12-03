Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im November weniger als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 51,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 50,5 Punkte ermittelt worden.