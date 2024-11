Die Stimmung im Dienstleistungssektor in Grossbritannien hat sich im Oktober den zweiten Monat in Folge verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für den Sektor fiel im Monatsvergleich um 0,4 Punkte auf 52,0 Zähler, wie S&P am Dienstag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war ein etwas stärkerer Rückgang auf 51,8 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.