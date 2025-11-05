«Dienstleister berichteten im Oktober von einer Trendwende bei der Neukundengewinnung und von einer besser als erwarteten Umsatzentwicklungen», kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. «Eine Reihe von Unternehmen stellte eine robuste Kundennachfrage fest, insbesondere auf den heimischen Märkten - trotz erhöhter geschäftlicher Unsicherheit.»
In der Industrie hingegen hatte sich der Indikator laut Daten vom Montag zwar etwas mehr als erwartet aufgehellt, liegt aber immer noch unter der Wachstumsschwelle. Der entsprechende Indikator liegt zudem unter der Wachstumsschwelle. Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg um 2,1 Punkte auf 52,2 Punkte. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,1 Punkten erwartet worden./jsl/la/mis
(AWP)