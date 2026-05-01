Die Stimmung in den Industriebetrieben Grossbritanniens hat sich im April stärker als erwartet verbessert und dank einer Auffüllung von Lagerbeständen den besten Wert seit fast vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 53,7 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung mit einem Wert von 53,6 Punkten wurde geringfügig nach oben revidiert.