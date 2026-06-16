Starmer: Moment gekommen, um Druck zu erhöhen

«Es gab einen wirklichen Konsens im Raum bei den G7 darüber, dass die Sanktionen echt Wirkung zeigen angesichts der Tatsache, dass die Ukraine Erfolge hat und Gebiete zurückerobert», sagte Starmer nach dem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Wirtschaftsnationen. Es gebe ein klares Gefühl dafür, dass nun für alle der Moment gekommen sei, um den Druck zu erhöhen.