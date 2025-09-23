Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat im September unerwartet deutlich nachgegeben. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 51,0 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 53 Punkte erwartet.