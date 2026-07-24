Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 49,8 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert so wieder ein Wirtschaftswachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.