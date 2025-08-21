Der Indikator signalisiert einen deutlicheren Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Gestützt wurde der Indikator durch den wichtigen Dienstleistungssektor. Der Wert stieg um 1,8 Punkte auf 53,6 Punkte.
In der Industrie trübte sich der Indikator hingegen deutlich ein. Er sank um 0,7 Punkte auf 47,3 Punkte. Das Wirtschaftswachstum habe sich nach einem schwachen Frühjahr im Sommer beschleunigt, kommentierte Chris Williams, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. /jsl/la/stk
