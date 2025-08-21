Die Stimmung in den Unternehmen Grossbritanniens hat im August den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen leichten Anstieg auf 51,6 Punkte erwartet.